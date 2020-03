Turnploeg weg uit Bakoe, alleen Zonderland blijft

De olympisch kampioen van Londen 2012 wil nog wel in actie komen op de wereldbeker, omdat voor Zonderland kwalificatie voor de Spelen op het spel staat. De 33-jarige Fries, die in Doha nog gezelschap heeft van zijn coach Daniel Knibbeler en een fysiotherapeut, komt vrijdag in de kwalificatie in actie aan de rekstok.

Bart Deurloo, Rick Jacobs, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en turnster Sanne Wevers, de olympisch kampioene van Rio 2016 op balk, vlogen in de nacht van donderdag op vrijdag met hun coaches terug naar Nederland. Ze besloten de wereldbekerwedstrijd voor gezien te houden nadat een Spaanse turner, Rayderley Zapata, in het ziekenhuis was opgenomen met griepverschijnselen. Hij werd daar ook getest op het coronavirus.

De uitslag van de test is nog niet bekend, maar de Nederlandse turnploeg wil voorkomen dat het team in quarantaine moet in Bakoe. Wevers zou vrijdag in actie komen op de balk. Schmidt, Rijken en Jacobs turnden een dag eerder al in de kwalificaties, maar zij wisten geen finaleplaatsen te halen.

Zonderland is officieel nog niet zeker van een ticket naar Tokio. De rekstokspecialist moet zich via de wereldbeker zien te plaatsen. Hij heeft net als zijn Japanse concurrent Hidetaka Miyachi drie wereldbekers gewonnen en in dat geval geven de punten de doorslag. Zonderland staat er wat dat betreft beter voor en het lijkt er ook op dat Miyachi de strijd heeft opgegeven. De Japanner kan echter bij de laatste wereldbeker in Doha, die vanwege het coronavirus is verplaatst naar juni, nog een poging doen om de scores van de Nederlander te overtreffen.