Dylan Groenewegen: ’Ontzettend blij met lach Fabio Jakobsen’

„Ik vind het nog steeds vreselijk, daarom was het heel fijn om Fabio weer terug in het peloton te zien in Turkije. En hem bezig te zien met wat hij het liefste doet. We hebben allemaal enorm meegeleefd en als je hem dan met een lach op zijn fiets ziet zitten, maakt me dat ontzettend blij.”

Jakobsen lijkt steeds meer te wennen in Turkije, getuige zijn 39e plaats in de derde etappe, waar hij in de eerste twee ritten niet in de buurt van de eerste 100 kwam. De 24-jarige sprinter kon dinsdag overigens opnieuw een feestje vieren, want zijn ploeggenoot Mark Cavendish won zijn tweede etappe op rij.

