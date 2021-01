Willem II-aanvoerder Jordens Peters na ontslag Adrie Koster: ’Een collectief falen’

Jordens Peters met Adrie Koster Ⓒ ANP/HH

TILBURG - Op basis van zijn geslaagde eerste twee seizoenen genoot Adrie Koster lang het vertrouwen bij Willem II, maar uiteindelijk hebben de slechte resultaten hem toch zijn baan gekost. Het verval was enorm dit seizoen voor de ploeg, die vorig jaar nog knap vijfde werd en nu op een troosteloze zeventiende plaats staat. „Door verschillende omstandigheden is het dit seizoen niet gelukt om in lijn met de afgelopen jaren goed te presteren. Dat is doodzonde en het is spijtig dat het zo is gelopen”, aldus Koster.