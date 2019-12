Verpest rokende en drinkende spits de kerst voor Van Dijk en Wijnaldum?

Jamie Vardy Ⓒ Hollandse Hoogte

LEICESTER - Terwijl menigeen in Nederland met tegenzin de restjes van het gourmetten van bij de schoonouders probeert weg te werken, spelen de clubs in de Premier League al sinds jaar en dag op tweede kerstdag, oftewel ’Boxing Day’. Met de nummer 2 Leicester City thuis tegen nummer 1 Liverpool staat er in ieder geval en ware kraker op het programma.