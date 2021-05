Promotiewedstrijd De Graafschap hervat na onweersbui

Premium Binnenland

Eigenaar strandpaviljoen ligt wakker van storm

„Ik slaap slecht en ben er echt ziek van”, zegt Kevin Bredewout (28) van strandpaviljoen Luctor et Emergo in Camperduin. Houdt zijn strandtent het wel tijdens de storm? „Eerlijk, toen ik zondagnacht de deur achter me dichttrok dacht ik voor het eerst: dit is de laatste keer dat ik hier ben.”