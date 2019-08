Lukaku: ’Ik hou van Huntelaar’

Lukaku maakte deze zomer de overstap van Manchester United naar Internazionale, maar de Belg heeft genoeg tijd over om het Nederlands voetbal te volgen. De beresterke spits is vooral te spreken over PSV-talent Malen. „Hij gaat het echt goed doen volgend jaar”, vertelt Lukaku op het YouTube-kanaal van Van der Meijde, Bij Andy in de auto, dat voor de start van het huidige seizoen was opgenomen.

Naast Malen heeft Lukaku ook een hoge pet op van Bergwijn. „Na de oefenwedstrijd tegen Nederland sprak ik met Bergwijn en zei ik: ’Ik vind je een hele goede speler’”. Lukaku gaf de Oranje-international nog een extra tip mee: „Als je de keuze maakt om te vertrekken, ga dan naar een club waar je zeker gaat spelen.” Ondertussen heeft Bergwijn zijn contract bij PSV verlengd.

Toch heeft Lukaku ook kritiek op de jonge PSV’er. „Dan zie ik hem bij Jong Oranje in de spits staan en bij PSV speelt hij weer linksbuiten. Kies een positie.”

Lukaku richt zijn vizier niet alleen op PSV. Ook Ajax passeert de revue en dan met name Klaas-Jan Huntelaar. „Ik hou van Huntelaar”, zegt de Belgische goalgetter. „Hij is van een generatie die echt van het spelletje geniet, anders kun je niet zolang doorgaan.”

In zijn laatste jaar als spits van Everton kreeg Lukaku te maken met Ronald Koeman als trainer. De huidige bondscoach van Oranje liet een zeer goede indruk achter bij de Belgisch international. „Koeman is een oud-voetballer. Hij is eerlijk en open en snapte mijn gevoel. Ik ben blij dat ik hem als trainer heb gehad en hij is een van de beste trainers met wie ik gewerkt heb.”