Sport Kort: Dries Mertens geopereerd aan schouder

Belgisch international Mertens geopereerd aan schouder

19:19 uur Belgisch voetbalinternational Dries Mertens is geopereerd aan een schouder. De 34-jarige aanvaller van Napoli liet de ingreep kort na de uitschakeling van zijn land op het Europees kampioenschap tegen Italië uitvoeren. Mertens moet vermoedelijk twee à drie weken rust nemen, voordat hij aan zijn revalidatie kan beginnen.

In de kwartfinale tegen Italië was Mertens, oud-speler van onder meer PSV, invaller.

Sporttribunaal schorst hoogspringer Lisenko tot augustus 2022

17.05 uur: Het internationaal sporttribunaal CAS heeft bepaald dat hoogspringer Danil Lisenko geschorst blijft tot 3 augustus 2022. Het CAS handhaafde de schorsing van zes jaar voor de Russische atleet, maar heeft twee jaar van die straf voorwaardelijk opgelegd omdat Lisenko heeft meegewerkt aan onderzoek van de integriteitsunit in de atletiek (AIU). Hij leverde bewijs aan voor de veroordeling van twee officials van de Russische atletiekbond.

Lisenko had in 2018 de dopingregels overtreden door niet aan te geven waar hij verbleef, de zogeheten whereabouts. Hij was zodoende onvindbaar voor de dopingcontroleurs. De internationale atletiekfederatie zette hem toen direct uit de groep atleten die onder neutrale vlag mag meedoen aan internationale kampioenschappen. De Rus werd met ingang van 3 augustus 2018 voorlopig geschorst.

Het CAS behandelde de zaak van Lisenko in mei en kwam tot een schorsing van twee jaar voor de overtreding van de whereabouts en vier jaar voor het knoeien met bewijs. De uitspraak is definitief, waardoor Lisenko niet mag deelnemen aan de Spelen van Tokio.

Lisenko won zilver bij de WK van 2017 en goud bij de WK indoor in 2018. Zijn persoonlijk record staat op 2,40 meter.

De Russische federatie is sinds eind 2015 geschorst, nadat bewijs was gevonden voor grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze kunnen aantonen dat ze hun sport volledig dopingvrij beoefenen en geen dopingverleden hebben, mogen ze onder neutrale vlag meedoen.

Golfer Davis viert na spannende play-off eerste zege in PGA Tour

08.23 uur: Golfer Cam Davis heeft na een spannende play-off de Rocket Mortgage Classic in Detroit gewonnen. De Australiër sloeg op de zesde hole van de play-off toe en vierde zijn eerste zege op de PGA Tour.

De 26-jarige Davis eindigde na de slotronde met 270 slagen, net als de Amerikaan Troy Merritt en de Chileen Joaquin Niemann die op de laatste hole de winst verspeelde. Niemann haakte in de play-offs af na de eerste hole. Vervolgens had David de zenuwen beter onder controle dan Merritt, die van dichtbij op de zesde hole miste.