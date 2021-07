Sport Kort: Golfer Davis viert na spannende play-off eerste zege in PGA Tour

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golfer Davis viert na spannende play-off eerste zege in PGA Tour

08.23 uur: Golfer Cam Davis heeft na een spannende play-off de Rocket Mortgage Classic in Detroit gewonnen. De Australiër sloeg op de zesde hole van de play-off toe en vierde zijn eerste zege op de PGA Tour.

De 26-jarige Davis eindigde na de slotronde met 270 slagen, net als de Amerikaan Troy Merritt en de Chileen Joaquin Niemann die op de laatste hole de winst verspeelde. Niemann haakte in de play-offs af na de eerste hole. Vervolgens had David de zenuwen beter onder controle dan Merritt, die van dichtbij op de zesde hole miste.