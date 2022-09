Ricardo Kishna gaat toch weer voetballen voor ADO Den Haag

Kishna vertrok na het vorige seizoen bij ADO, waarmee hij promotie naar de Eredivisie net misliep in de finale van de play-offs. Kishna had een aflopend contract in Den Haag en liet zelf weten ook weinig te voelen voor een langer verblijf vanwege alle onrust op bestuurlijk vlak.

De geboren Hagenaar, die in de jeugd al bij ADO speelde maar doorbrak bij Ajax, keerde enkele weken geleden toch weer terug bij ADO. Kishna ging meetrainen met de selectie van trainer Dirk Kuyt om in ieder geval zijn conditie op peil te houden. De vleugelspits speelde vorige week ook mee in een oefenwedstrijd. Het heeft nu geresulteerd in een officiële terugkeer op contractbasis.

„Vanaf het moment dat ik hier het veld weer opstapte een paar weken geleden, voelde het als thuiskomen”, aldus Kishna, die in zijn carrière al vaak te maken had met blessureleed. „Ik kan niet wachten om dit team te helpen en zoveel mogelijk goede resultaten te halen, zodat we zo snel mogelijk weer terugkeren waar we thuishoren.” ADO heeft als doel om te promoveren naar de Eredivisie, maar beleeft een tegenvallende start van het seizoen. De ploeg van Kuijt heeft na acht wedstrijden pas 8 punten en staat in de middenmoot. Vorig seizoen maakte Kishna in 21 competitieduels vier doelpunten.