Ook in doldwaas bekerduel is Frenkie de Jong beslissend voor FC Barcelona

Trainer Koeman trad aan met Lionel Messi en De Jong, oftewel met zijn basiselftal. FC Barcelona kreeg meerdere kansen het eerste half uur, maar het leidde niet tot goals. Verdediger en de Franse wereldkampioen Samuel Umtiti ging op de achterlijn kinderlijk in de fout, waar Granada en met name spits Kenedy van profiteerde: 1-0 in de 33e minuut.

Legio kansen

Vlak na rust werd het leed nog groter voor Koeman en co. Roberto Soldado mocht zomaar alleen op doelman Marc-Andre ter Stegen afgaan, na een lange bal die weer Umtiti verkeerd inschatte: 2-0.

Het is niet dat de Catalanen geen kansen kregen. Sterker nog: legio. Vooral Trincao had zijn vizier niet op scherp staan en vond eerst keeper Aaron Escandell en daarna de lat op zijn weg naar een treffer.

Ronald Koeman Ⓒ ANP/HH

Geweldige omhaal

Ook een geweldige omhaal van Antoine Griezmann werd uit de goal gehaald door sluitpost Escandell, die zo ongeveer alles stopte. Ook Ousmane Dembele had tussendoor nog hard de paal geraakt.

Wel kwam daar tóch de treffer voor Griezmann. Een lepe assist van Messi bij de verre tweede paal belandde bij de Fransman, die listig de bal tussen de paal en de slapende Escandell schoot: 2-1 in de 88e minuut. Een minuut later soleerde Messi langs enkele spelers om vervolgens keihard de bal op binnenkant paal te schieten. Ongelofelijk maar waar dat deze poging er niet inging.

Idiote slotfase en verlenging

Toch kwam daar de niet meer verwachte gelijkmaker. Via Messi en Griezmann eindigde bal op het hoofd van Jordi Alba: 2-2. Luis Suarez had Granada de zege kunnen bezorgen in de allerlaatste minuut, maar zijn poging ging naast: verlengen dus.

Jordi Alba maakte er twee voor FC Barcelona. Ⓒ ANP/HH

Messi was daar in minuut 95 bijna het gevierde mannetje, maar weer was daar Escandell. Maar Granada kon het niet meer tegenhouden, Griezmann prikte de 2-3 binnen. Maar een minuut later kon de champagne alweer terug de ijskast in, want Sergino Dest kreeg een strafschop tegen na een (lichte) schouderduw. Fede Vico schoot hem binnen: 3-3.

In de tweede verlenging was daar weer Messi, maar hij vond opnieuw Escandell op zijn weg. De rebound was echter voor De Jong: 3-4. Alba maakte aan alle twijfels een einde in de 113e minuut. Griezmann passte met buitenkans rechts op de inlopende linksback, die kneiterhard en schitterend uithaalde: 3-5.