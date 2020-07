Mercedes domineert opnieuw tijdens training in Hongarije

Valtteri Bottas was de snelste met een tijd van 1.15,437. Daarmee bleek de Fin een fractie rapper dan teamgenoot Lewis Hamilton. Sergio Pérez (Racing Point) zette de derde tijd neer.

Verstappen was in zijn snelste ronde ruim zes tienden van een seconde langzamer dan Bottas. Een ander snel rondje moest hij afbreken na een glijmomentje. Daarin was hij de snelste in de eerste sector, maar gaf hij in de tweede sector opnieuw veel toe. Aan het begin van de laatste training spinde de Red Bull-coureur nog, maar hij kon zijn weg zonder veel problemen vervolgen.

Het team van de Nederlander en zijn teamgenoot Alexander Albon (twaalfde in de derde training) werkte in de nacht van vrijdag op zaterdag hard door op de Hungaroring. Een aantal updates op de RB16 bleek vrijdag niet te werken. Verstappen was op die eerste dag zeer ontevreden over zijn auto.

