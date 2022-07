Finland neemt organisatie Grand Prix kunstrijden over van Rusland

Premium Sport

Schaatskenner én motorfanaat Jillert Anema: ’Ik vloog een keer op hoge snelheid los van mijn motor’

Wat maar weinig mensen weten, is dat Jillert Anema net zo bevlogen over motorrijden kan praten als over schaatsen. De excentrieke schaatscoach volgt elke Grand Prix in het wereldkampioenschap wegrace, is al decennialang een trouwe bezoeker van het TT-circuit in Assen én rijdt daarnaast duizenden kil...