Van de Looi maakt EK-selectie Jong Oranje bekend, Frimpong bedankt voor uitnodiging

„De meest opvallende afwezige in onze selectie is Jeremie Frimpong”, zo onderstreept bondscoach Erwin van de Looi zelf. „Hij koos ervoor om zich, nadat hij niet geselecteerd was voor het Nederlands elftal, niet beschikbaar te stellen voor Jong Oranje. Voor ons is dit natuurlijk erg jammer, maar ik denk ook zonder Frimpong een prima selectie over te houden voor het EK.”

De selectie voor het EK bestaat uit: Brian Brobbey (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Sven Mijnans (AZ), Joshua Zirkzee (Bologna FC), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Ian Maatsen (Burnley FC), Wouter Burger (FC Basel), Ryan Gravenberch (FC Bayern München), Sepp van den Berg (FC Schalke 04), Quinten Timber (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Ludovit Reis (Hamburger SV), Crysencio Summerville (Leeds United FC), Elayis Tavsan (NEC), Jasper Schendelaar (PEC Zwolle), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp FC), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Thijs Dallinga (Toulouse FC), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Kjell Scherpen (Vitesse) en Million Manhoef (Vitesse).

Ajax is dus de hofleverancier met drie spelers. Feyenoord en Vitesse leveren er twee.

Jong Oranje is op het EK ingedeeld in een groep met België (21 juni), Portugal (24 juni) en gastland Georgië (27 juni). Het toernooi is het laatste kunstje van Van de Looi als bondscoach van Jong Oranje. Michael Reiziger volgt hem na dit toernooi op.