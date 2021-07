Vrienden en rivalen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland kunnen elkaar 'vermoorden' op de fiets

Met Jeffrey Hoogland (l.) en Harrie Lavreysen heeft Nederland twee supersprinters in huis. Maakt het tweetal de torenhoge verwachtingen waar in Tokio? Ⓒ Matty van Wijnbergen

Voor de Nederlandse baansprinters is de eerste opdracht in Tokio duidelijk: goud op de teamsprint, het hoofddoel waar vijf jaar lang naar is toegewerkt. Vol vertrouwen zijn Harrie Lavreysen (24) en Jeffrey Hoogland (28), de keizers van de sprint, afgereisd naar het Verre Oosten om hun olympische dromen waar te maken. Het duo verdeelt al jaren het goud en zilver op de individuele sprint. Ze zijn dus niet alleen teamgenoten en vrienden, maar ook elkaars rivalen.