Live Eredivisie: FC Twente voor tegen PEC Zwolle

FC Twente - PEC Zwolle

De tukkers deelden concurrent AZ vorige week in Alkmaar eenr rechtse directe uit in de strijd om plaats 4, door met 1-0 te winnen. Die zege moet de ploeg van trainer Ron Jans vanavond verzilveren ten koste van zijn oude liefde PEC Zwolle. Jans zelf ontbreekt zaterdagavond op de bank bij de tukkers. Hij heeft positief getest op het coronavirus. Jans ontbrak vrijdag al op de training, net als zijn assistent Andries Ulderink. PEC is ondanks een aantal aardige resultaten na de winterstop nog altijd hekkensluiter. De bal is in de Grolsch Veste om 20.00 uur gaan rollen.

NEC - Sparta Rotterdam

Bij een zege op Sparta bereikt NEC de ’magische grens’ van 34 punten. Een aantal waarmee je normaal gesproken gevrijwaard bent van degradatiezorgen. Die heeft Sparta met een zeventiende plaats nog volop, al vertekent de stand wel een beetje. De Rotterdammers krijgen het resultaat van de uitgespeelde wedstrijd tegen Vitesse er nog bij en hebben de inhaalwedstrijd tegen Fortuna Sittard nog tegoed. Het duel in Nijmegen is om 21.00 uur gestart.

Go Ahead Eagles - SC Cambuur 3-0

Na de puike partij tegen Ajax vorige week kon SC Cambuur het op bezoek bij Go Ahead Eagles een week later niet opnieuw brengen. Doelpunten van Joris Kramer, Luuk Brouwers en Mats Deijl leverden Go Ahead een simpele 3-0 thuiszege op.

Vrijdagavond al boekte SC Heerenveen de eerste overwinning van 2022. In het eigen Abe Lenstra Stadion versloeg de ploeg van Ole Tobiasen Heracles Almelo met 2-0 dankzij doelpunten van Amin Sarr en Nick Bakker.

Programma en uitslagen Eredivisie speelronde 27

Vrijdag:

SC Heerenveen - Heracles Almelo 2-0

Zaterdag:

18.45 uur: Go Ahead Eagles - SC Cambuur

20.00 uur: FC Twente - PEC Zwolle

21.00 uur: NEC - Sparta

Zondag:

12.15 uur: FC Utrecht - FC Groningen

14.30 uur: Ajax - Feyenoord

16.45 uur: PSV - Fortuna Sittard

16.45 uur: Vitesse - RKC Waalwijk

20.00 uur: Willem II - AZ