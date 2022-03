LIVE Eredivisie: Veerman vervangt bij PSV geblesseerde Gakpo

Bekijk hier de uitgebreide statistieken van alle wedstrijden in de Eredivisie.

Joey Veerman heeft een basisplaats bij PSV in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De oud-speler van sc Heerenveen vervangt Cody Gakpo, die donderdag in de ontmoeting met FC Kopenhagen in de achtste finales van de Conference League een lichte blessure opliep. Gakpo zit tegen Fortuna ook niet op de reservebank. De opstelling van PSV is verder ongewijzigd in vergelijking met donderdag.

Ajax heeft zich naar een overwinning op Feyenoord geknokt. De club kwam twee keer terug van een achterstand. Antony maakte in de slotfase het beslissende doelpunt (3-2) en moest in blessuretijd met een tweede gele kaart van het veld.

FC Groningen heeft de opmars in de Eredivisie doorgezet met een overwinning op FC Utrecht. Dankzij een flitsende start met twee doelpunten in de eerste 10 minuten won de ploeg van trainer Danny Buijs in De Galgenwaard met 3-1.

Go Ahead Eagles - SC Cambuur 3-0

Na de puike partij tegen Ajax vorige week kon SC Cambuur het op bezoek bij Go Ahead Eagles een week later niet opnieuw brengen. Doelpunten van Joris Kramer, Luuk Brouwers en Mats Deijl leverden Go Ahead een simpele 3-0 thuiszege op.

FC Twente - PEC Zwolle 1-0

FC Twente legde de druk in de strijd om plaats 4 weer bij AZ. De tukkers moesten diep gaan en ontsnapten een aantal keer tegen PEC Zwolle, maar wonnen door een goal van Daan Rots uiteindelijk met 1-0.

NEC - Sparta Rotterdam 0-0

Er werd in De Goffert niet gescoord en daar was NEC het meest kwaad om. De Nijmegenaren leken een strafschop te krijgen na hands van Adil Auassar, maar zowel scheidsrechter Jochem Kamphuis als de videoscheidsrechter vonden het geen penalty: 0-0.

Vrijdagavond al boekte SC Heerenveen de eerste overwinning van 2022. In het eigen Abe Lenstra Stadion versloeg de ploeg van Ole Tobiasen Heracles Almelo met 2-0 dankzij doelpunten van Amin Sarr en Nick Bakker.

