Martens blijft tot aan aftrap groot vraagteken

Inmiddels heeft Martens een aantal dagen rust gehad om aan haar herstel te werken. De Limburgse heeft de groepstrainingen in aanloop naar de finale aan zich voorbij laten gaan. Ze werkte de afgelopen dagen hetzelfde aangepaste programma af als in de aanloop naar de kwartfinale tegen Italië en de halve finale tegen Zweden.

Vooralsnog blijft er een groot vraagteken achter de naam Martens staan en dat zal waarschijnlijk zo blijven tot vlak voor de aftrap. Tijdens de warming-up zal Martens nog een laatste keer getest worden om te kijken of ze fit genoeg is voor de historische WK-finale tegen de VS.

De teenblessure die Martens al langere tijd parten speelt, maar in de achtste finale tegen Japan echt begon op te spelen, leek deze week te zijn verergerd. Tegen Italië speelde de FC Barcelona-ster nog de volle negentig minuten mee, maar tegen Zweden ging het na 45 minuten niet meer en liet zij zich in de rust wisselen.

Na afloop zei Martens daarover: „Als ik niet verder kan, moet er gewoon iemand anders in die fris is. Het teambelang staat voorop. Mijn teen voelt nu niet goed, maar laten we kijken hoe het de komende dagen gaat. Een ding is zeker: ik ga er alles aan doen om er zondag bij te zijn, ik wil er staan.”

