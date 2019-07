Vraagteken achter naam Lieke Martens voor WK-finale

„Als ik niet verder kan, moet er gewoon iemand anders in die fris is. Het teambelang staat voorop. Mijn teen voelt nu niet goed, maar laten we kijken hoe het de komende dagen gaat. Een ding is zeker: ik ga er alles aan doen om er zondag bij te zijn, ik wil er staan”, aldus de aanvaller.

Te krappe handschoen

Sari van Veenendaal heeft al sinds het eerste groepsduel met Nieuw-Zeeland last van haar rechtervoet. Haar schoen is net even te krap.

Uit bijgeloof durft de doelvrouw, die tegen Zweden enkele cruciale reddingen verrichte, echter geen nieuw schoeisel aan te trekken. „Het zit niet superlekker, maar die schoen gaat niet uit. Ik ga hem voor de finale zeker niet wisselen. Ben je gek?”

De aanvoerder kon woensdagavond amper bevatten wat er had plaatsgevonden in het Parc Olympique Lyonnais. „Het is uniek wat er is gebeurd. Bizar dat we blijven winnen en nu in de finale staan.”

