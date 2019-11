Boadu: ’Ik moet nog een liedje zingen’

„Natuurlijk gaat het lekker bij AZ, maar ik dacht dat ik me gewoon bij Jong Oranje moest melden”, verklaart de 18-jarige Amsterdammer. „Dat ik er nu bij ben, heeft natuurlijk alles te maken met blessures van Donyell Malen en Steven Bergwijn. En Depay is nog niet helemaal fit. Maar ik kan me nu hier wel laten zien. Ik train met Oranje, net zoals mijn grote voorbeelden Sneijder, Robben en Van Persie.”

Niet alleen Boadu is opgenomen in de selectie voor de laatste interlands in de EK-kwalificatie tegen Noord-Ierland en Estland. Zijn grote vriend Calvin Stengs debuteert eveneens in de het keurkorps van Ronald Koeman. En zijn doelman Marco Bizot bij AZ is ook opgeroepen. Zo is AZ met net zo veel spelers bij Oranje vertegenwoordigd als PSV en Feyenoord samen.

„Dat is een mooi compliment voor ons en AZ”, vindt de 20-jarige Stengs die zich maandagavond samen met Boadu meldde in Zeist. „Ik vond het wel fijn dat we er met z’n tweetjes voor het eerst waren. Dan lach je samen wat en zo. Maar we werden goed opgevangen hoor. Als debutant heb ik mijn liedje al gezongen. Daar ben ik mooi vanaf.”

„Ik moet vanavond nog”, beseft Boadu. „Wat ik ga zingen? Ik weet het al wel. Maar ik houd het nog even geheim.”

Bekijk ook: Oranje traint nog zonder Wijnaldum en Depay