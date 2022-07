Tim van Rijthoven: ’Hopelijk praten mensen hierover’

Tennis

Titelverdediger Djokovic maakt einde aan Wimbledon-sprookje Van Rijthoven

Het is Tim van Rijthoven (25) niet gelukt om via titelverdediger Novak Djokovic (35) de kwartfinale van Wimbledon te bereiken. De zesvoudig winnaar van het grandslam-toernooi in Londen won in de vierde ronde in vier sets van de Nederlandse nieuwste tennissensatie: 6-2, 4-6, 6-1 en 6-2.