Raemon Sluiter: ’De charme is er voor veel tennissers af’

Raemon Sluiter Ⓒ Matty van Wijnbergen

ROTTERDAM - Hij haalde de finale als ballenjongen, als speler en als toeschouwer, maar dit keer bekijkt onze columnist Raemon Sluiter het ABN Amro-toernooi op gepaste afstand. Het doorgaans drukbezochte evenement in zijn eigen stad wordt immers zonder publiek gespeeld. Vandaag, op de openingsdag van het toernooi, gaat Sluiter even terug in de tijd en geeft hij zijn visie op deze bijzondere 48e editie.