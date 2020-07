Het is weer koers: alle remmen gaan los op de Vlaamse wegen

Anderhalve meter afstand houden was een utopie tijdens de Grote Prijs Vermarc in Rotselaar. Schouder aan schouder moedigen de Belgische wielerfans de renners aan. Ⓒ Foto’s Getty Images & ANP/HH

ROTSELAAR - De supporters stonden niet rijen dik, maar op veel plaatsen wel schouder aan schouder. En zonder de aanbevolen mondkapjes. Anderhalve meter afstand houden was helemaal een utopie. Maar had iemand iets anders verwacht zondagmiddag, toen de Grote Prijs Vermarc in Rotselaar stilaan zijn ontknoping naderde? Corona of niet, als het koers is in Vlaanderen, is het volk niet meer te houden.