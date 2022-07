Max Verstappen: ’Misschien stop ik er in 2028 wel mee’

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis dit seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Verstappen debuteerde al op 17-jarige leeftijd in de koningsklasse en is inmiddels bezig aan zijn achtste seizoen. „Misschien dat ik er wel mee stop”, zegt Verstappen over 2028. „Tegen die tijd rij ik al een poosje rond in de Formule 1. Het hangt er een beetje vanaf of de auto goed is en ik nog meedoe voor de prijzen. Ik kan er niet tegen om achterin mijn rondjes te moeten rijden. Dan rijd ik liever in een andere klasse. Maar op dit moment zou ik echt voor geen enkel ander team willen rijden. Dus: als je je ergens goed voelt en het werkt, waarom zou je dan veranderen?”

De Nederlander (24) tekende eerder dit jaar een nieuw megacontract bij Red Bull. Uiteraard zijn er zoals altijd ontsnappingsclausules opgenomen in de verbintenis, maar Verstappen heeft het nog altijd enorm naar zijn zin bij het topteam. Interessant wordt wel wat er gebeurt vanaf 2026. Dan gaat het nieuwe motorenreglement in de Formule 1 in. Red Bull ontwikkelt een eigen krachtbron en werkt vanaf 2026 vermoedelijk samen met Porsche.

Minder druk, meer plezier

In aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk, met zeker 50.000 Nederlanders op de tribunes, vertelt Verstappen in het zogeheten The Red Bulletin Heroes Edition Max Verstappen ook dat hij in de toekomst weleens in het langeafstandsracen wil uitkomen. „Daar is minder druk, meer plezier. Dat zou misschien tijdens mijn Formule 1-loopbaan zelfs al kunnen. Maar niet dit jaar of het volgende, misschien daarna. De 24-uursraces lijken mij wel wat: Le Mans, Spa-Francorchamps, Daytona en de 12 uur van Sebring. Of die in Bathurst, Australië. Wel in een GT3- auto. Die race heb ik in de simulator al twee keer gewonnen.”

Vader Jos Verstappen beleeft momenteel plezier aan het rijden van rally’s, maar zijn zoon treedt wat dat betreft waarschijnlijk niet in zijn voetsporen. „Ik vind het leuk om af en toe voor de lol in die auto te stappen, maar ik doe geen wedstrijden. Ik vind het te gevaarlijk. En het rijden met een copiloot lijkt me ook niet geweldig. Ik ben liever gewoon op mezelf aangewezen.”

