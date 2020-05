Quarantaine kan voor Duitse voetballers korter dan twee weken

"Dat er in dat trainingskamp regelmatig getest wordt is een andere situatie dan wanneer iemand alleen bij het begin en het einde van een quarantaine getest wordt. Dat speelt mee", zei Merkel na overleg met zestien deelstaatpremiers over versoepeling van de coronamaatregelen. Ook bij mensen die in contact zijn geweest met besmette personen kan de duur van de quarantaine korter uitvallen. Dat besluit ligt steeds bij de lokale autoriteiten, aldus Merkel.

De politieke top in Duitsland had kort daarvoor gemeld voortzetting van het voetbalseizoen in de tweede helft van mei "acceptabel" te vinden. Donderdag gaan de clubs, verenigd in de DFL, zich over de invulling van het plan uitspreken. De Duitse voetbalbond DFB is door de regeringsleiders verzocht "voor de andere competities een toekomstconcept te ontwikkelen". Dat gaat waarschijnlijk om de Bundesliga voor vrouwen en het derde profniveau bij de mannen.

