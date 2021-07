Mo Ihattaren niet op trainingsveld PSV

Bij het duel afgelopen woensdag in het Philipsstadion zat Ihattaren negentig minuten op de bank. Trainer Roger Schmidt deed geen beroep op hem. Een dag later speelde hij wel mee bij een oefenpotje van de spelers die tegen Galatasaray geen of weinig speeltijd kregen. Als tegenstander fungeerde FC Eindhoven. Daarna was de selectie van PSV twee dagen vrij.

Met een oefensessie op het veld, gevolgd door een training binnen, begon PSV aan de voorbereiding op het tweede duel met de Turken. Behalve Ihattaren ontbrak ook Ryan Thomas die de terugslag ondervond van een looptraining. Schmidt had de beschikking over 22 veldspelers en drie keepers. Daar was ook Pablo Rosario bij, die volgens Franse media bij Nice gepresenteerd zou worden.

Wie er allemaal meegaan naar Istanbul wordt maandag duidelijk. PSV traint dan eerst nog op de Herdgang alvorens in de middag in het vliegtuig naar Istanbul te stappen.