Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse handballers mogen trots zijn ondanks mislopen WK-kwartfinale

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

De fenomenale Duitse doelman Andreas Wolff is met zijn ploeg letterlijk en figuurlijk een maatje te groot voor Luc Steins & co. Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - Er ligt zonder meer nog veel moois in het verschiet voor de huidige generatie Nederlandse handballers, maar dat telde even niet in het Poolse Katowice. Overtuigd van hun exceptionele kwaliteiten durfden zij op het WK hardop te dromen van de kwartfinale. Daarvoor was – in de vijfde wedstrijd in negen dagen tijd (!) – een sensatie nodig om grootmacht Duitsland te verslaan, en dat bleek een brug te ver: 26-33.