Club Brugge krijgt in eigen huis klop van Benfica: 2-0

Club Brugge is in de Belgische competitie bezig aan een teleurstellend seizoen, maar was in de Champions League juist bezig aan een prachtige campagne. In een groep met Atletico Madrid, FC Porto en Bayer Leverkusen eindigden de Belgen knap als tweede en dus was het publiek in het Jan Breydel Stadion vol vertrouwen voor het treffen met Benfica.

De club uit Lissabon is dit seizoen echter sterker dan ooit tevoren, stevent in de Portugese competitie af op de landstitel én hield in het miljoenenbal Paris Saint-Germain, Juventus en Maccabi Haifa onder zich in de groepsfase. In Brugge was het elftal van voormalig PSV-coach Schmidt de bovenliggende partij. Kort na rust benutte Joao Mario een strafschop. In de slotfase gooide oud-Ajacied David Neres de wedstrijd in het slot na een foutje van Meijer. Meijer en Lang stonden de hele wedstrijd op het veld.