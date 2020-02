AZ waarschuwt fans na mogelijk corona-geval in speelstad Linz

Beeld uit het thuisduel van AZ tegen LASK Linz afgelopen donderdag. Ⓒ ANP Sport

Ook in het Oostenrijkse Linz, de plaats waar AZ donderdagavond speelt in de strijd om de Europa League, is er een corona-verdachte. Dat bevestigt burgemeester Klaus Luger van Linz, meldt het Oostenrijkse medium Der Standard op zijn website.