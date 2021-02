Zeljko Petrovic: ’Er is veel jaloezie in Nederland’

„We moeten elkaar als trainers iets gunnen en blij zijn, als er veel Nederlandse trainers in het buitenland kunnen werken. Dat was vroeger zo, maar we hebben het verpest. Nu zitten er overal Portugezen, Spanjaarden en Argentijnen en wat doen die? Die halen spelers uit Portugal, Spanje en Argentinië. Dat is goed voor het voetbal in die landen. Er zijn tijden geweest, dat er wel vijftig Nederlandse trainers in het buitenland werkten en moet je nu eens kijken. Maar het verbaast mij niks.”

Petrovic vervolgt: „Ik heb meegemaakt, dat een buitenlandse club mij belde voor informatie over Mario Been. Ik zei tegen de mensen van die club: ’gelijk nemen, fantastisch persoon, goede trainer.’ Na een paar dagen word ik teruggebeld door die club en hoor ik dat ze hem niet gepakt hebben, omdat andere Nederlandse trainers Mario helemaal hadden afgekraakt. Er is zoveel jaloezie in ons vak en dat is zo jammer.”