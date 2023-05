Premium Het beste van De Telegraaf

Moeder zag aan de wereldkampioen al dat er iets mis was Verzorger belde ouders Evenepoel na opgave: ’Wil jij mijn papa bellen? Ik kan het niet’

Remco Evenepoel geflankeerd door zijn vriendin en moeder na de tijdrit. Ⓒ ANP/HH

Patrick Evenepoel, die zijn zoon zondag zijn tweede tijdritwinst zag binnenhalen in deze Giro, was samen met zijn vrouw en Remco’s partner Oumi speciaal voor deze tijdrit afgereisd naar Italië. Voor moeder Agna was de trip zelfs een complete verrassing voor Moederdag. Maar later op de avond viel alles in duigen, ook Remco komt maandag naar huis.