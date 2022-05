Lotto furieus na zware val: ’Moedwillig iemand tegen de grond rijden’

Daniel McLay (Arkea) en Sam Welsford (DSM) sprintten zij aan zij richting de streep. Het Belgische sprinttalent Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) probeerde zich er tussendoor te wringen, maar dat lukte niet, waarna hij en McLay met nog enkele meters te gaan tegen de grond gingen en veel andere renners over hen heen tuimelden. Vooral De Lie leek er slecht aan toe te zijn. De 20-jarige sprinter bleef lang op het asfalt liggen. De doktoren waren ter plaatse om hem te helpen. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zal niet starten in de tweede etappe. Naar verluidt heeft hij geen breuken, maar wel een hersenschudding.

Welsford bleef wel overeind en passeerde als eerste de streep. De jury besloot echter om hem te deklasseren. Daardoor was de zege voor de Nederlandse sprinter Arvid de Kleijn (Human Powered Health). Nils Eekhoff, ploeggenoot van Welsford, werd derde en Bram Welten zevende. Het is voor de 28-jarige De Kleijn de vijfde zege uit zijn loopbaan en de eerste van 2022.

Volgens Lotto-Soudal is de deklassering van Welsford een minimale straf. „We hebben een klacht ingediend”, zei ploegleider Nikolas Maes. „Als dit niet moedwillig iemand tegen de grond rijden is, dan ken ik er niets meer van. Als iemand sneller is, moet je hem laten passeren en niet proberen tegen te houden.”