Theo Bos droomt toch weer van Spelen

Theo Bos in actie.

AMSTERDAM - Letterlijk onder een afdakje bij het ouderlijk huis in Hierden werkt baanrenner Theo Bos (36) zich al wekenlang dag in dag uit met gewichten in het zweet. Het doel: spiermassa kweken om nog een keer een poging te wagen de Zomerspelen van Tokio te halen als lid van de Nederlandse teamsprintploeg.