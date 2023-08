Uitgerekend Duco Telgenkamp doorbreekt Belgische vloek voor Oranje-hockeyers

MÖNCHENGLADBACH - Jarenlang verloren de Nederlandse hockeyers alle grote wedstrijden van België. Het leverde zelfs de Vloek van de Red Lions op. Uitgerekend Duco Telgenkamp, de jongste en meest onbevreesde Oranje-international van het stel, doorbrak vrijdagavond in Mönchengladbach die vloek door zijn ploeg langs de olympisch kampioen en naar de EK-finale te slaan: 3-2. In de finale is zondagmiddag om 15.00 uur Engeland de tegenstander.

Duco Telgenkamp schreeuwt het uit van vreugde na zijn (winnende) treffer tegen België in de halve eindstrijd van het Europees kampioenschap. Ⓒ Foto ANP/HH