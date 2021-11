Virgil van Dijk: ’Schandalig en verschrikkelijk’

„Het is gewoon schandalig hoe we de tweede helft hebben gespeeld”, zei Van Dijk kort na afloop bij de NOS. „We willen allemaal de bal hebben, we willen allemaal voetballen, aanvallen en scoren. Maar we moeten zorgen dat we ook verdedigend denken. Op de counter ontstonden er voor hen ruimtes. En als je dan de organisatie niet goed hebt... Het is gewoon verschrikkelijk.”

Na het gelijkspel eerder op de avond van Noorwegen tegen Letland (0-0) had Oranje zich in Montenegro al kunnen plaatsen voor het WK. „Wij hadden hier gewoon kwalificatie veilig moeten stellen. Met alle respect voor Montenegro, maar als Nederland moet je hier gewoon winnen”, aldus Van Dijk. „Zeker als je 2-0 voor staat. Misschien was het wat gemakzucht. Dat moeten we goed bespreken. Nu moet het dinsdag in een leeg stadion maar gebeuren.”

Oranje sluit de WK-kwalificatie af in De Kuip tegen Noorwegen, dat net als Turkije 2 punten minder heeft. Publiek is als gevolg van de nieuwe coronaregels niet welkom in het Rotterdamse stadion. Van Dijk: „We gaan ons goed voorbereiden. We houden vertrouwen in onze groep en gaan alles geven, meer kunnen we niet doen. Maar het moet zeker beter dan vanavond.”