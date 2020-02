Sport Kort: 750e zege ooit voor Deceuninck-Quick-Step

BMX: Kimmann kan succes niet herhalen in Australië

09.55 uur: BMX'er Niek Kimmann heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Australische Shepparton zijn succes van zaterdag niet kunnen herhalen. Een dag na zijn zege bleef de 23-jarige Kimmann in de halve finales steken; hij werd vijfde terwijl alleen de beste vier zich plaatsten voor de eindstrijd.

De finale werd uiteindelijk gewonnen door de Amerikaan Connor Fields, die een dag eerder vierde werd.

Bij de vrouwen ging de zege net als op zaterdag naar Alise Willoughby uit de Verenigde Staten. Geen van de Nederlandse deelneemsters wist zich te plaatsen voor de finale. Ruby Huisman en Laura Smulders werden in de halve eindstrijd respectievelijk zesde en zevende.

Tennis: Duo Ram/Salisbury pakt dubbeltitel Australian Open

09.38 uur: De Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury hebben het mannendubbelspeltoernooi van de Australian Open gewonnen. Het duo Ram/Salisbury, als elfde geplaatst, was in de eindstrijd met 6-4 6-2 de meerdere van de Australische tennissers Max Purcell en Luke Saville.

Voor Ram en Salisbury is het hun eerste grandslamtitel. Ze hadden vorig jaar al wel twee ATP-toernooien aan elkaars zijde gewonnen: in Dubai en Wenen.

Purcell en Saville waren met een wildcard toegelaten. Ze hadden in de tweede ronde Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau verslagen.

Wielrennen: Devenyns wint Cadel Evans Great Ocean Road Race

08.08 uur: De Belg Dries Devenyns heeft de zesde editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race op zijn naam geschreven. Dylan van Baarle finishte als vijfde in de eendaagse koers in Australië.

Devenyns klopte in Geelong de Rus Pavel Sivakov, ploeggenoot van Van Baarle bij Team Ineos, in een sprint van twee renners. Van Baarle kwam op vier seconden van het duo binnen.

De 36-jarige Devenyns, rijdend voor Deceuninck-Quick-Step, is de opvolger van de Italiaan Elia Viviani, die vorig jaar de beste was. Het was de 750e overwinning ooit voor de Belgische wielerformatie.

Tennis: Van Koot verliest rolstoelfinale Australian Open

08.03 uur: Het is rolstoeltennisster Aniek van Koot niet gelukt de Australian Open te winnen. De 29-jarige Gelderse was in de finale met 6-2 6-2 kansloos tegen de Japanse Yui Kamiji, de nummer 2 van de wereld.

Van Koot, die vorig jaar alleen de beste was op Wimbledon, zegevierde in 2013 voor het laatst op de Australian Open.

Titelverdedigster Diede de Groot, als eerste geplaatst, verloor dit jaar al in de openingsronde van de Chinese Zhu Zhenzhen.

Zdenek Stybar is de pure sprinters de baas. Ⓒ Getty Images

Wielrennen: Stybar verrast sprinters in San Juan

07.00 uur: Zdenek Stybar heeft de voorlaatste etappe in de Ronde van San Juan op zijn naam geschreven. De 34-jarige Tsjech uit de Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step verraste de sprinters met een aanval in de laatste honderden meters. De etappe begon en eindigde op het racecircuit San Juan Villicum. Op het laatste rechte stuk naar de finish wist Stybar de achtervolgende groep net voor te blijven.

Remco Evenepoel, de Belgische ploeggenoot van Stybar, behield de leiding in het algemeen klassement. De 20-jarige Evenepoel verdedigt zondag in de slotetappe een voorsprong van 33 seconden op de Italiaan Filippo Ganna. Hij heeft meer dan 1 minuut voorsprong op de nummer 3 van het klassement, de Spaanse veteraan Oscar Sevilla (43). De Argentijnse etappekoers eindigt met een vlakke rit over ruim 140 kilometer door San Juan.