Novak Djokovic overtuigend naar de kwartfinale

Djokovic begon uitstekend aan de wedstrijd. Pas in de derde game slaagde Garin erin om überhaupt een punt te scoren. De eerste set was op dat moment eigenlijk al verloren voor de Chileen, het werd 6-2.

In de tweede set bood hij beter partij en ook ging de foutenlast bij Djokovic langzaam omhoog. Alleen op het juiste moment forceerde de Serviër wel de break, waarna hij die set ook binnensleepte. Vervolgens was het verweer van Garin gebroken en zo bereikte Djokovic in straight sets de laatste acht.

Berrettini in drie sets verder

Matteo Berrettini is vrij eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van Wimbledon. De Italiaan, als zevende geplaatst, was veel te sterk voor Ilja Ivasjka uit Wit-Rusland: 6-4 6-3 6-1.

Berrettini schakelde in de tweede ronde Botic van de Zandschulp uit. Hij won in drie sets van de Nederlander 6-3 6-4 7-6 (4). Berrettini verloor vooralsnog slechts een set tijdens zijn vier wedstrijden op Wimbledon.

Matteo Berrettini Ⓒ ANP/HH

De Duitser Alexander Zverev of Canadees Félix Auger-Aliassime wordt de tegenstander van Berrettini in de kwartfinale.

Jabeur langs Swiatek

Iga Swiatek is in de vierde ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De als zevende geplaatste Poolse verloor in drie sets van Ons Jabeur uit Tunesië: 5-7 6-1 6-1.

Swiatek won in 2020 Roland Garros, waar ze dit voorjaar tot de kwartfinales kwam. In haar enige optreden tot dusverre op Wimbledon in 2018 sneuvelde ze in de eerste ronde. Tegen de als 21e geplaatste Jabeur had de 20-jarige Swiatek het ook in de eerste set moeilijk, maar door vier games op rij te winnen pakte ze die set alsnog met 7-5.

Jabeur won daarna de tweede set met drie breaks met 6-1. Ook in de derde set won de 26-jarige Tunesische twee keer de opslagbeurt van de Poolse en mocht op 5-1 zelf voor de wedstrijd serveren. Op haar eerste matchpoint besliste ze de partij.

Tegen Sabalenka

Jabeur moet in de volgende ronde af zien te rekenen met Arina Sabalenka. De als tweede geplaatste speelster uit Wit-Rusland won in drie sets van Elena Rybakina uit Kazachstan: 6-3 4-6 6-3.

Het is voor Sabalenka de eerste keer dat ze de kwartfinales van Wimbledon bereikt. De huidige nummer 4 van de wereldranglijst kwam eerder niet verder dan de tweede ronde.

Sabalenka won de eerste set door, nadat beide speelsters hun openingsgame hadden verloren, een keer de opslagbeurt van Rybakina te winnen. Na verlies van de tweede set, had ze bij 4-3 in de beslissende set genoeg aan één break om alsnog de partij te winnen.

Barty door in twee sets

Ashleigh Barty wist zich ook te verzekeren van een plek in de kwartfinales. De Australische nummer 1 van de wereld was met 7-5 6-3 te sterk voor de Tsjechische Barbora Krejcikova, die vorige maand nog verraste door Roland Garros te winnen.

Het is voor de 25-jarige Barty pas de eerste keer dat ze weet door te dringen tot de laatste acht op Wimbledon. In 2019 haalde ze de vierde ronde en dat was haar beste resultaat in Londen.

Krejcikova had maar liefst vijftien partijen op rij gewonnen. Voorafgaand aan haar opmerkelijke zegereeks op Roland Garros schreef ze ook het WTA-toernooi van Straatsburg op haar naam.

Barty stuit bij de laatste acht mogelijk op de Britse tiener Emma Raducanu (18), die het in de vierde ronde opneemt tegen de Australische Ajla Tomljanovic.