Wimbledon: Federer en Djokovic door, Zverev ligt eruit

Een belangrijk moment in de wedstrijd vond plaats in de elfde game. Sonego serveerde bij 5-5 en op het moment dat Federer een breakpoint had, begon het plots te regenen. Nadat het dak was gesloten, hervatte Sonego de wedstrijd met een dubbele fout. De 39-jarige Federer, die kort voor de regenbreak elf punten op een rij had verloren, kwam sindsdien nauwelijks nog in de problemen.

In de derde set was het verzet van Sonego, de mondiale nummer 27, gebroken. Hij pakte na een vroege achterstand van 4-0 nog twee games, maar na ruim twee uur maakte Federer het af op zijn eerste wedstrijdpunt.

In de kwartfinales neemt Federer, de nummer 8 van de wereld, het op tegen de winnaar van het duel tussen de Rus Daniil Medvedev en Hubert Hurkacz uit Polen. Medvedev leidde met 2-1 in sets toen het duel werd onderbroken. De wedstrijd wordt dinsdag uitgespeeld.

Alexander Zverev Ⓒ HH/ANP

Zverev uitgeschakeld

Op Court 1, net als Centre Court voorzien van een dak, werd Alexander Zverev uitgeschakeld. De nummer 4 van de plaatsingslijst werd in vijf sets verrast door de Canadees Félix Auger-Aliassime, die voor het eerst wist door te dringen tot de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Het werd 6-4 7-6 (6) 3-6 3-6 6-4 voor de 20-jarige nummer 19 van de wereld.

Novak Djokovic heeft op overtuigende wijze de kwartfinale bereikt. De nummer 1 van de wereld had weinig problemen met Christian Garin. Hij won in drie sets met 6-2, 6-4, 6-2.

Novak Djokovic souverein naar de laatste acht. Ⓒ ANP/HH

Djokovic op koers voor 20e grandslamtitel

Djokovic begon uitstekend aan de wedstrijd. Pas in de derde game slaagde Garin erin om überhaupt een punt te scoren. De eerste set was op dat moment eigenlijk al verloren voor de Chileen, het werd 6-2.

In de tweede set bood hij beter partij en ook ging de foutenlast bij Djokovic langzaam omhoog. Alleen op het juiste moment forceerde de Serviër wel de break, waarna hij die set ook binnensleepte. Vervolgens was het verweer van Garin gebroken en zo bereikte Djokovic in straight sets de laatste acht.

Matteo Berrettini Ⓒ ANP/HH

Berrettini in drie sets verder

Matteo Berrettini is vrij eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van Wimbledon. De Italiaan, als zevende geplaatst, was veel te sterk voor Ilja Ivasjka uit Wit-Rusland: 6-4 6-3 6-1.

Berrettini schakelde in de tweede ronde Botic van de Zandschulp uit. Hij won in drie sets van de Nederlander 6-3 6-4 7-6 (4). Berrettini verloor vooralsnog slechts een set tijdens zijn vier wedstrijden op Wimbledon.

De Duitser Alexander Zverev of Canadees Félix Auger-Aliassime wordt de tegenstander van Berrettini in de kwartfinale.