Fernando Alonso had een ’raar gevoel’ bij Alpine

Die beslissing van de tweevoudig wereldkampioen verraste velen in de paddock, inclusief Alpine-teambaas Otmar Szafnauer. Naar verluidt wilde het Franse team Alonso alleen een eenjarige contractverlenging aanbieden, met een optie voor nog een seizoen.

„Maar het ging niet alleen over de duur van het contract, maar ook over het vertrouwen dat je voelt en of je geliefd bent”, stelt Alonso nu, in aanloop naar de Grand Prix van België. „Ik hield er een raar gevoel aan over en het was logisch om naar Aston Martin te verkassen. Zij hebben vertrouwen in mijn kwaliteiten en wilden mij graag hebben.”

In aanloop naar de Grand Prix van Hongarije kondigde Sebastian Vettel zijn pensioen aan, na afloop van dit jaar. Aston Martin was er als de kippen bij om spijkers met koppen te slaan met Alonso (41). „Aston wachtte de beslissing van Sebastian af. Toen die duidelijkheid gaf, waren we het snel eens. We besloten om het al die maandag erna naar buiten te brengen, voordat het uit zou lekken.”

Alonso ontkent overigens dat niemand bij Alpine af wist van zijn beslissing. Al bevestigt hij wel dat teambaas Szafnauer, die verbolgen reageerde, ’mogelijk’ van niets wist. „Maar ik heb CEO Laurent Rossi, Renault-baas Luca de Meo, mijn monteurs en mijn team gewoon geïnformeerd. Iedereen wist ervan en misschien is Otmar niet geïnformeerd.”

Alpine kondigde snel aan dat Oscar Piastri de nieuwe teamgenoot wordt van Esteban Ocon, maar de Australiër ontkende dat vervolgens. Hij zint namelijk op het plekje bij McLaren als vervanger van landgenoot Daniel Ricciardo, die na dit seizoen moet vertrekken.