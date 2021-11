Mike van der Hoorn hoopt over zware hersenschudding heen te zijn: ‘Dat was wel eng’

Voetbal

Sneeuwval spelbreker voor Leeuwinnen: duel verplaatst naar zaterdag

Het WK-kwalificatieduel van de Nederlandse voetbalsters in en tegen Tsjechië is afgelast. Het veld in Ostrava is door aanhoudende sneeuwval niet goed bespeelbaar. De wedstrijd zou om 20.45 uur beginnen.