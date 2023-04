Premium Het beste van De Telegraaf

PSV-goalgetter Fabio Silva is versnipperde topscorer

Door Jeroen Kapteijns

Fabio Silva gaat uit zijn dak. Ⓒ Pro Shots

EINDHOVEN - Het wil niet heel erg vlotten met de topscorers in de Eredivisie, al voerden de nummers één Tasos Douvikas (FC Utrecht) en Xavi Simons (PSV) deze speelronde hun totaal op naar veertien. Bij PSV loopt een spits rond, die er dit seizoen al zestien in legde, maar Fabio Silva (20) verdeelde die goals over maar liefst zes competities, waaraan hij deelnam. Alleen in de KNVB-beker, de zevende competitie waarin hij dit seizoen minuten maakte, wist hij (nog) niet het doel te treffen.