Novak Djokovic maakt succesvolle rentree in enkelspel

De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in de tweede ronde de Hongaar Marton Fucsovics in drie sets: 6-2 4-6 6-3. Hij won maandag in Parijs ook al zijn eerste partij in het dubbelspel. Met zijn landgenoot Filip Krajinovic bleef Djokovic de Australiërs Alex de Minaur en Luke Saville de baas: 4-6 6-4 10-7.

Djokovic speelde in Parijs-Bercy zijn eerste partij in het enkelspel sinds de verloren finale van de US Open half september. De Rus Daniil Medvedev was in New York in drie sets te sterk voor de 20-voudig grandslamwinnaar. De afgelopen anderhalve maand liet Djokovic onder meer het masterstoernooi van Indian Wells schieten. Het was zelfs de vraag of hij dit jaar nog in actie zou komen.

Djokovic (34) kan het jaar voor de zevende keer in zijn loopbaan afsluiten als de nummer 1 van de wereld, een record. Hij wil eind deze maand ook deelnemen aan de Davis Cup Finals. Servië treedt in de groepsfase in Innsbruck aan tegen Duitsland en Oostenrijk.