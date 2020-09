Sport Kort: Eerste PGA-toernooi prooi voor Stewart Cink

In de rubriek Sport Kort besteedt Telesport aandacht aan het dagelijkse nieuws. Deze rubriek wordt gedurende de dag continu ververst met het laatste nieuws en de prestaties van onze landgenoten bij diverse sportevenementen.

Golf: Cink wint eerste PGA-toernooi van nieuwe seizoen

10.34 uur: Stewart Cink heeft in Napa de Safeway Open op zijn naam geschreven. Het was de eerste zege in elf jaar voor de 47-jarige Amerikaan. De laatste toernooizege van Cink was de Britse Open in 2009.

Cink was met een derde ronde van 65 slagen opgeklommen naar de zesde plaats en liep op de slotdag eveneens rond in 65 slagen. Daardoor kwam hij uit op een totaalscore van 267 slagen, 21 onder het baangemiddelde. Dat was goed voor een nieuw toernooirecord. Hij hield zijn landgenoot Harry Higgs, die rondging in 68 slagen, twee slagen achter zich. De Amerikaan Doc Redman steeg na een ronde van 62 slagen, tien onder par, veertig plaatsen naar de gedeelde derde plaats.

Het Safeway Open was het eerste toernooi op de PGA Tour van het seizoen 2020-2021.

American football: Brady begint met nederlaag

09.24 uur: Tom Brady is het seizoen in de competitie NFL met zijn nieuwe club Tampa Bay Buccaneers gestart met een nederlaag. De Buccaneers verloren met 34-23 van de New Orleans Saints.

Brady wordt gezien als de beste quarterback aller tijden. Hij verruilde na het afgelopen seizoen na twintig jaar de New England Patriots voor Tampa Bay Buccaneers. Hij leidde zijn club in 2019 voor de zesde keer naar de winst van de Super Bowl, de eindstrijd van het NFL-seizoen, na eerdere kampioenschappen in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017. Hij wordt gezien als de beste quarterback aller tijden in het American football.

De sterspeler opende de score nog wel met een eigen touchdown, maar zag zijn ploeg daarna op achterstand komen tegen de Saints. „Ik heb al veel wedstrijden in mijn carrière verloren”, zei Brady na de nederlaag. „Blijkbaar heb ik te veel fouten gemaakt. Ik zal me daarop richten en het de volgende keer beter doen.”

Golf: Lee wint ANA Inspiration, Van Dam in middenmoot

08.38 uur: Anne van Dam is op de eerste major van dit jaar op Amerikaanse bodem geëindigd als gedeeld 44e. De titel op de ANA Inspiration op de snikhete golfbaan Rancho Mirage in Californië ging naar de Zuid-Koreaanse Mirim Lee.

Van Dam begon de slotdag van de major op een gedeeld 53e plaats en klom nog wat dankzij een ronde van 72 slagen. Ze noteerde drie birdies en drie bogeys en kwam op een totaal score van 289, een boven het baangemiddelde.

Lee ging rond in een knappe ronde van 67 slagen, vijf onder het baangemiddelde, en kwam daarmee op 273 slagen, 15 onder het baangemiddelde. Met een eagle op de laatste hole dwong ze play-off af tegen de Amerikaanse Nelly Korda en de Canadese Brooke Henderson, die beiden een slotronde van 69 liepen. Op de eerste beslissende hole sloeg alleen de Zuid-Koreaanse een birdie en greep daarmee haar eerste overwinning op een major.