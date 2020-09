Sport Kort: Mo Farah laat 5000 meter in Tokio schieten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Mo Farah laat 5000 meter in Tokio schieten

Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah zal zijn titel op de 5000 meter bij de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio niet verdedigen. De 37-jarige Brit kiest ervoor om in Japan alleen op de 10.000 meter opnieuw voor goud te gaan. „Ik begin een beetje op leeftijd te raken en het lijkt me verstandig om me te gaan richten op één onderdeel”, liet Farah weten. „We zullen dan zien wat ik kan doen.”

Farah kan de eerste atleet worden die de 10.000 meter bij de Olympische Spelen drie keer wint. Bij Londen 2012 en Peking 2016 zegevierde hij zowel op de 5000 als op de 10.000 meter. „Ik ben absoluut nog gretig en gemotiveerd”, verzekerde Farah. „En ik wil zeker nog meer. Dat zou historisch zijn. Ik moet gewoon blijven genieten. Het zal zwaar worden, maar het is mogelijk.”

Voetbal: vier nieuwe coronagevallen in Premier League

22:24 uur De meest recente testronde in de Premier League heeft vier nieuwe besmettingsgevallen opgeleverd. Het is niet bekend om wie het gaat. De betreffende personen - spelers of clubpersoneel - dienen volgens de voorschriften tien dagen thuis in quarantaine te gaan.

Volgens de organisator van de hoogste Engelse voetbalcompetitie zijn in de afgelopen week 2131 mensen getest. Een week ervoor reageerden drie personen positief op een aantal van 1605 afgenomen tests.

De Premier League ging in het afgelopen weekeinde weer van start, nog zonder toeschouwers in de stadions en onder een strikt coronaprotocol.

Tennis: Murray krijgt vrije toegang tot Roland Garros

21:33 uur Tennisser Andy Murray mag zonder in de kwalificatie te spelen deelnemen aan Roland Garros, de grandslam die binnenkort in Parijs wordt gehouden. De Britse voormalige nummer 1 van de wereld heeft een wildcard gekregen.

De 33-jarige Murray is op de weg terug na een operatie aan een heup. Hij stond in 2016 in de finale in Parijs, maar is inmiddels de nummer 110 van de wereld. Die klassering is onvoldoende om rechtstreeks tot het hoofdtoernooi te worden toegelaten.

Onlangs kreeg Murray ook een wildcard bij de US Open in New York, waar hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Canadees Felix Auger-Aliassime.

Roland Garros begint op 27 september en is de derde (en laatste) grandslam van dit jaar. Alleen Wimbledon ging vanwege de coronacrisis niet door.

Voetbal: Tagliafico voor een duel geschorst

16.25 uur: Nicolas Tagliafico is voor een wedstrijd geschorst. De KNVB laat weten dat de Ajacied daardoor zondag de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk mist. De linksback kreeg zondag in het competitieduel met Sparta Rotterdam in de eerste helft een directe rode kaart van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Met een man minder won Ajax met 1-0.

Voetbal: trainer AA Gent na 25 dagen weg

15.38 uur: De Belgische voetbalclub AA Gent heeft maandag coach Laszlo Bölöni ontslagen. Dat gebeurde een dag voor de belangrijke wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Rapid Wien.

De Roemeen was pas 25 dagen in dienst als opvolger van de Deen Jess Thorup. Die werd eerder in het seizoen al weggestuurd, nadat Gent de eerste twee duels in de competitie had verloren.

Bölöni heeft bij Gent drie competitieduels achter de rug, wat een overwinning en twee nederlagen opleverde. De spelers hadden de afgelopen weken al de nodige kritiek op de manier waarop ze onder de Roemeen moesten voetballen.

Wielersport: CCC haalt mogelijk besmette renner uit Tireno

13.07 uur: Wielerploeg CCC heeft de Poolse renner Szymon Sajnok teruggetrokken voor de laatste 10,1 kilometer van de Tirreno-Adriatico. Sajnok deelde een kamer met zijn ploeg- en landgenoot Lukasz Wiśniowski, die zondagavond positieve testte op het coronavirus. Wiśniowski stapte zondag tijdens de zevende etappe van de Tirreno af omdat hij milde symptomen had van Covid-19.

Een sneltest leverde een positieve uitslag op. De 28-jarige Pool wordt maandag nogmaals getest om het resultaat van de eerste test te bevestigen.

De kamergenoot van Wiśniowski, de 23-jarige Sajnok, is door CCC uit de Tirreno gehaald. Mogelijk is hij ook besmet. De Italiaanse etappekoers eindigt maandag met een individuele tijdrit over 10,1 kilometer.

Alle andere renners en stafleden van de CCC-ploeg zijn zowel zondagavond als maandagochtend via een sneltest onderzocht op het coronavirus. Het leverde louter negatieve uitslagen op, wat betekent dat de vijf overgebleven renners de tijdrit kunnen rijden. Zij spelen allemaal geen rol van betekenis in het algemeen klassement.

Golf: Cink wint eerste PGA-toernooi van nieuwe seizoen

10.34 uur: Stewart Cink heeft in Napa de Safeway Open op zijn naam geschreven. Het was de eerste zege in elf jaar voor de 47-jarige Amerikaan. De laatste toernooizege van Cink was de Britse Open in 2009.

Cink was met een derde ronde van 65 slagen opgeklommen naar de zesde plaats en liep op de slotdag eveneens rond in 65 slagen. Daardoor kwam hij uit op een totaalscore van 267 slagen, 21 onder het baangemiddelde. Dat was goed voor een nieuw toernooirecord. Hij hield zijn landgenoot Harry Higgs, die rondging in 68 slagen, twee slagen achter zich. De Amerikaan Doc Redman steeg na een ronde van 62 slagen, tien onder par, veertig plaatsen naar de gedeelde derde plaats.

Het Safeway Open was het eerste toernooi op de PGA Tour van het seizoen 2020-2021.

American football: Brady begint met nederlaag

09.24 uur: Tom Brady is het seizoen in de competitie NFL met zijn nieuwe club Tampa Bay Buccaneers gestart met een nederlaag. De Buccaneers verloren met 34-23 van de New Orleans Saints.

Brady wordt gezien als de beste quarterback aller tijden. Hij verruilde na het afgelopen seizoen na twintig jaar de New England Patriots voor Tampa Bay Buccaneers. Hij leidde zijn club in 2019 voor de zesde keer naar de winst van de Super Bowl, de eindstrijd van het NFL-seizoen, na eerdere kampioenschappen in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017. Hij wordt gezien als de beste quarterback aller tijden in het American football.

De sterspeler opende de score nog wel met een eigen touchdown, maar zag zijn ploeg daarna op achterstand komen tegen de Saints. „Ik heb al veel wedstrijden in mijn carrière verloren”, zei Brady na de nederlaag. „Blijkbaar heb ik te veel fouten gemaakt. Ik zal me daarop richten en het de volgende keer beter doen.”

Golf: Lee wint ANA Inspiration, Van Dam in middenmoot

08.38 uur: Anne van Dam is op de eerste major van dit jaar op Amerikaanse bodem geëindigd als gedeeld 44e. De titel op de ANA Inspiration op de snikhete golfbaan Rancho Mirage in Californië ging naar de Zuid-Koreaanse Mirim Lee.

Van Dam begon de slotdag van de major op een gedeeld 53e plaats en klom nog wat dankzij een ronde van 72 slagen. Ze noteerde drie birdies en drie bogeys en kwam op een totaal score van 289, een boven het baangemiddelde.

Lee ging rond in een knappe ronde van 67 slagen, vijf onder het baangemiddelde, en kwam daarmee op 273 slagen, 15 onder het baangemiddelde. Met een eagle op de laatste hole dwong ze play-off af tegen de Amerikaanse Nelly Korda en de Canadese Brooke Henderson, die beiden een slotronde van 69 liepen. Op de eerste beslissende hole sloeg alleen de Zuid-Koreaanse een birdie en greep daarmee haar eerste overwinning op een major.