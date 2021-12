Donyell Malen en invaller Erling Haaland doen Besiktas nog meer pijn

Malen is sowieso lekker op schot voor zijn club. In de vorige speelronde tegen Sporting Portugal was hij ook trefzeker en in de laatste drie competitieduels scoorde hij twee keer. Ditmaal was het na een klein halfuurtje raak. Malen kreeg de bal aangespeeld van Jude Bellingham. De aanvaller schoot de bal met links via keeper Ersin Destanoglu in het doel (1-0).

Op slag van rust was het helemaal gedaan, toen Welliton rood kreeg en Marco Reus vanaf elf meter voor de 2-0 tekende. Na de pauze tekende hij ook voor de derde Duitse treffer. Invaller Erling Braut Haaland maakte de score nog ondraaglijker voor de Turken. Hij produceerde in de beperkte speeltijd die hem was toebedeeld liefst twee keer.

Dortmund was al zeker van de derde plek in groep B achter Ajax en Sporting Lissabon. De club is veroordeeld tot het spelen van Europa League.

Real Madrid groepswinnaar

Real Madrid gaat als groepswinnaar naar de loting voor de achtste finales van de Champions League. De koploper uit de Spaanse competitie versloeg dinsdag in de afsluitende groepswedstrijd Internazionale, dat ook al zeker was van een vervolg in de belangrijkste Europese clubcompetitie. Het werd 2-0.

Toni Kroos bracht Real na ruim een kwartier spelen aan de leiding. De Duitse middenvelder schoot met links raak in de rechterbenedenhoek. Denzel Dumfries deed alleen de eerste helft mee bij Inter. De Nederlandse verdediger kreeg in de 24e minuut ruzie met Vinícius Júnior, die zich in het strafschopgebied in een duel met Dumfries makkelijk liet vallen. De scheidsrechter trapte er niet in.

Het duurde tot diep in de tweede helft dat de 2-0 viel. Die treffer was fraai. Marco Asensio schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied met zijn linkerbeen, via de binnenkant van de paal, in het doel. Inter stond op dat moment al met een man minder op het veld na rood voor Nicolò Barella.

Stefan de Vrij maakte na een blessure weer deel uit van de selectie van Inter. De oud-Feyenoorder bleef op de reservebank zitten.

Shakhtar Donetsk speelde in de andere groepswedstrijd gelijk tegen FC Sheriff (1-1). Sheriff gaat als nummer 3 naar de tussenronde van de Europa League en Shakhtar is uitgeschakeld.