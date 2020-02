Glorieus moment en enorme domper voor Michael van Gerwen

De beste darter van de wereld verloor zondag in Wigan bij Players Championship 6 de finale van Gerwyn Price. De darter uit Wales bleek in de eindstrijd net wat beter dan Van Gerwen: 7-8.

De Brabander liep in de finale de hele tijd achter de feiten aan. Toch kwam Van Gerwen terug van een 7-4 achterstand in legs, maar in de beslissende leg was Price op zijn best. Vorige week verloor Van Gerwen ook al een finale, van Ryan Searle tijdens Players Championship 3. In de Premier League ging de Nederlander afgelopen donderdag onderuit tegen Nathan Aspinall. Daarin bezet hij de tweede plek na drie speelronden.

Wel een negendarter van Van Gerwen

Van Gerwen ging er zaterdag in de derde ronde uit tegen Christian Bunse (5-6). Zondag maakte de Nederlandse nummer een van de wereld veel meer indruk. Zo produceerde hij in de kwartfinales tegen Cristo Reyes een negendarter. Een dag later won de Brabander in Wigan achtereenvolgens van Joe Murnan (6-0), Rowby-John Rodriguez (6-2),Gary Anderson (6-4), Reyes, James Wade (6-2), Krzysztof Ratajski (7-6).

Peter Wright, die vrijdag in de kwartfinales strandde tegen Krysztof Ratajkski, beleefde zaterdag een topdag in Wigan. De regerend wereldkampioen zegevierde en kwam bovendien tot het hoogste daggemiddelde ooit bij een Players Championship. In de finale rekende de Schot af met Price: 8-6. Hij bekroonde een briljante dag met een uitgooi van 170.

In zijn tweede ronde tegen Adrian Gray produceerde Wright een gemiddelde van 120.2. De excentrieke topdarter kreeg zelfs de kans om zijn eigen recordgemiddelde van 123.40 uit de boeken te gooien, maar miste op tops.