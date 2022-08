Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

MotoGP voert sprintraces in bij iedere grand prix

13:20 uur Na de Formule 1 krijgt ook de MotoGP sprintraces. De organisatie van de WK wegrace wil vanaf volgend seizoen bij ieder GP-weekeinde ook een sprintrace houden, met als doel om meer publiek en tv-kijkers te trekken. De Formule 1 voerde vorig jaar de sprintrace in, maar slechts bij een beperkt aantal grands prix.

Net als vorig seizoen vindt dit seizoen bij drie GP's in de Formule 1 een dag voor de race een korte wedstrijd plaats. In de MotoGP moet dat bij iedere GP gaan gebeuren. "We hebben de afgelopen twee jaar tijdens de coronacrisis allemaal veel opofferingen gedaan om dit kampioenschap draaiende te houden", zei voorzitter Jorge Viegas van de internationale motorsportfederatie FIM op een persconferentie bij de Grote Prijs van Oostenrijk. "We hebben meer publiek, een betere show en meer zichtbaarheid op tv nodig. Dus moeten we een beter programma aanbieden en de zaterdag aantrekkelijker maken."

In tegenstelling tot in de Formule 1 is de uitslag van de sprintrace niet bepalend voor de startvolgorde van de hoofdrace op zondag. De MotoGP houdt daarvoor de uitslag van de kwalificatie aan. Volgens Viegas moeten andere details nog worden besproken met de teams en coureurs.