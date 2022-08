Sport kort: Moto2-coureur Bendsneyder pakt punt in Oostenrijk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Derde zege op rij Ducati-coureur Bagnaia in MotoGP

15.44 uur: De Italiaanse wegracer Francesco Bagnaia heeft de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Italiaan van Ducati startte als tweede in de race op de Red Bull Ring, maar haalde in de eerste ronde zijn van poleposition vertrokken landgenoot Enea Bastianini (Ducati) in. Bagnaia reed vervolgens zonder dralen naar zijn derde zege op rij. Hij won eind juni de TT van Assen en daarna de Britse grand Prix op Silverstone.

De Fransman Fabio Quartararo werkte zich op van de vijfde naar de tweede plaats. De wereldkampioen van Yamaha haalde drie ronden voor het einde met een verbluffende actie de Australiër Jack Miller (Ducati) in, die naar de derde plaats werd verwezen.

Bastianini haalde het einde van de race niet. Hij viel uit met een leeglopende voorband.

In het kampioenschap verstevigde Quartararo de leiding. Hij heeft 200 punten. De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia), zesde in Oostenrijk, staat tweede met 168 punten. Bagnaia is derde met 156 punten.

Moto2-coureur Bendsneyder pakt punt in Oostenrijk

14.47 uur: Bo Bendsneyder heeft in de Grote Prijs van Oostenrijk 1 punt gepakt voor de WK-stand in de Moto2. Met zijn vijftiende plek eindigde de 23-jarige Rotterdammer net aan in de punten. Zonta van den Goorbergh werd achttiende. De race kende veel valpartijen. Negen coureurs haalden de finish niet.

Bendsneyder staat dertiende in het WK-klassement, met 62 punten, Van den Goorbergh staat nog altijd puntloos onderaan. De Japanner Ai Ogura neemt dankzij de zege in Oostenrijk de leidende positie over van Augusto Fernandez, die vijfde werd. Ogura bleef zijn teamgenoot Somkiat Chantra in Spielberg net aan voor en heeft nu 1 punt meer dan Fernandez.

De strijd om de titel in de Moto2 gaat over twee weken verder in San Marino.

Tsitsipas na zege op Medvedev naar finale Cincinnati

09.04 uur: Stefanos Tsitsipas staat in de finale van het toernooi van Cincinnati. De Griek, als vierde geplaatst, versloeg de nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev met 7-6 (6) 3-6 6-3. Hij stuit in de eindstrijd op Borna Coric, de Kroaat die de Brit Cameron Norrie uitschakelde: 6-3 6-4.

Tsitsipas verraste de Rus met aanvallend spel. Hij kwam maar liefst 36 keer naar het net en maakte zo 27 punten. De Griek overleefde een setpunt in de tiebreak van de eerste set en kwam in de tweede set met maar liefst 5-0 achter. In de derde set liet hij Medvedev redelijk kansloos.

Coric liet zien dat hij steeds beter in vorm komt na een schouderoperatie. Hij sloeg maar liefst 22 winners tegen Norrie. De Kroaat was eerder in het toernooi ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Rafael Nadal en Félix Auger-Aliassime.

Caroline Garcia en Petra Kvitova spelen de finale van het vrouwentoernooi in Cincinnati. De Française klopte Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland (6-2 4-6 6-1). Kvitova versloeg de Amerikaanse Madison Keys, die het toernooi in 2019 wist te winnen. De Tsjechische won in drie sets: 6-7(6) 6-4 en 6-3.

Garcia is de eerste speelster die vanuit de kwalificaties de finale in Cincinnati weet te bereiken. Ze kan voor de tiende keer een WTA-toernooi winnen en zegevierde eerder dit jaar al in Bad Homburg en Warschau. Kvitova heeft al 29 titels achter haar naam staan. Ze won twee keer op Wimbledon.