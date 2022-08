Sport kort: Racing Genk voegt zich naast koploper Antwerp

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Springruiter Vrieling derde in Londense Grand Prix

21.40 uur: Springruiter Jur Vrieling uit Holwierde is als derde geëindigd in de Grote Prijs van de Global Champions Tour in Londen. Een opvallende prestatie, mede omdat het pas de eerste grand prix was die Vrieling reed met het paard Comme-Laude W. Vrieling maakte ook deel uit van de Nederlandse equipe, die onlangs op het wereldkampioenschap in Herning tweede werd in de landenwedstrijd.

De Belg Pieter Devos won de wedstrijd in Londen. Zijn landgenoot Olivier Philippaerts werd tweede.

"Dit is lekker, ik ben er echt blij mee", reageerde Vrieling. "We hebben de 'flow' te pakken. Een paar weken geleden won ik de Grote Prijs in Veeningen, het WK ging wel redelijk en nu deze derde plaats. Ik had Comme-Laude W al een paar keer mee gehad op concours, nadat hij eerst door Bart Bles werd gereden. Dit was onze eerste Grand Prix. Ik wist dat ik de tijd van Pieter niet zou halen. Dan ben je nog afhankelijk van de ruiters na mij en daarvan was Phippaerts ook sneller. Maar dit is heel mooi."

Racing Genk na vierde zege op rij naast koploper Antwerp

20.50 uur: Racing Genk heeft zich in de Belgische voetbalcompetitie gevoegd bij koploper Antwerp FC. Het elftal van trainer Wouter Vrancken behaalde in eigen stadion een kleine zege op Cercle Brugge: 2-1.

Aanvoerder Bryan Heynen maakte beide doelpunten voor Genk, waarvan eentje uit een strafschop. Voor Genk, dat het seizoen begon met een nederlaag bij Club Brugge, betekende het de vierde achtereenvolgende zege.

Antwerp heeft ook 12 punten, maar speelde pas vier duels. De ploeg van trainer Mark van Bommel komt dit weekeinde niet in actie. De wedstrijd tegen Union is verplaatst om Antwerp de gelegenheid te geven zich in alle rust voor te kunnen bereiden op de return tegen Istanbul Başakşehir in de play-offs van de Conference League van komende week. De eerste wedstrijd in Turkije eindigde donderdag in 1-1.

Toppaard dressuuramazone Van Liere voor langere tijd vastgelegd

19.45 uur: Dressuuramazone Dinja van Liere kan voor langere tijd blijven beschikken over haar toppaard Hermès. De Stichting Nederlands Olympiade Paard (N.O.P) heeft met eigenaar Joop van Uytert afspraken gemaakt om de hengst te behouden voor de Nederlandse sport. Van Liere won met Hermès onlangs op de WK in het Deense Herning twee keer brons.

Ook Grandorado TN, het springpaard van Team Nijhof en ruiter Willem Greve, blijft in Nederland, mede door een regeling met het N.O.P. Greve ontbrak wegens een blessure op de wereldtitelstrijd.

De Stichting Nederlands Olympiade Paard (N.O.P.) heeft als doel potentiële Nederlandse teampaarden te behouden voor ruiters van TeamNL. De eigenaren van door het N.O.P. vastgelegde paarden krijgen een financiële tegemoetkoming om hun paarden te blijven inzetten bij Nederlandse ruiters.

Chelsea schorst fan voor racistische opmerkingen richting Son

16.31 uur: Chelsea heeft een seizoenkaarthouder voor onbepaalde tijd geschorst. De Engelse voetbalclub straft de fan voor het maken van racistische opmerkingen richting de Zuid-Koreaanse voetballer Son Heung-min van Tottenham Hotspur vorig weekeinde (2-2).

„Na onze verklaring eerder deze week over racisme tijdens de wedstrijd tegen Tottenham, kunnen we nu bevestigen dat we een seizoenkaarthouder hebben geïdentificeerd en voor onbepaalde tijd hebben geschorst”, aldus Chelsea in een verklaring.

Son werd uitgescholden toen hij een hoekschop wilde nemen. Eerder deelde Chelsea al levenslange stadionverboden uit aan fans die zich schuldig maakten aan racisme.

Bastianini pakt op Red Bull Ring eerste poleposition in MotoGP

16.03 uur: De Italiaan Enea Bastianini vertrekt zondag in de Grote Prijs van Oostenrijk van poleposition in de MotoGP. De coureur van Ducati was de snelste in de kwalificatierace op de Red Bull Ring in Spielberg. Het is zijn eerste pole in de hoogste klasse van het WK wegrace.

De Italiaan Francesca Bagnaia eindigde als tweede in de kwalificatierace. De coureur uit het fabrieksteam van Ducati won de afgelopen twee races in de MotoGP. Zijn Australische teamgenoot Jack Miller reed de derde tijd en completeert de voorste startrij.

De Franse regerend wereldkampioen en leider in de huidige WK-stand Fabio Quartararo kwam op zijn Yamaha tot de vijfde tijd.

MotoGP voert sprintraces in bij iedere grand prix

13:20 uur Na de Formule 1 krijgt ook de MotoGP sprintraces. De organisatie van de WK wegrace wil vanaf volgend seizoen bij ieder GP-weekeinde ook een sprintrace houden, met als doel om meer publiek en tv-kijkers te trekken. De Formule 1 voerde vorig jaar de sprintrace in, maar slechts bij een beperkt aantal grands prix.

Net als vorig seizoen vindt dit seizoen bij drie GP’s in de Formule 1 een dag voor de race een korte wedstrijd plaats. In de MotoGP moet dat bij iedere GP gaan gebeuren. „We hebben de afgelopen twee jaar tijdens de coronacrisis allemaal veel opofferingen gedaan om dit kampioenschap draaiende te houden”, zei voorzitter Jorge Viegas van de internationale motorsportfederatie FIM op een persconferentie bij de Grote Prijs van Oostenrijk. „We hebben meer publiek, een betere show en meer zichtbaarheid op tv nodig. Dus moeten we een beter programma aanbieden en de zaterdag aantrekkelijker maken.”

In tegenstelling tot in de Formule 1 is de uitslag van de sprintrace niet bepalend voor de startvolgorde van de hoofdrace op zondag. De MotoGP houdt daarvoor de uitslag van de kwalificatie aan. Volgens Viegas moeten andere details nog worden besproken met de teams en coureurs.