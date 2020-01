FC Utrecht-aanvoerder Janssen vastberaden na klap

Trainer John van den Brom vertelde donderdag al dat Janssen de rest van dit seizoen niet meer kan voetballen.

De exacte diagnose was toen nog niet bekend. Het blijkt om een gescheurde kruisband te gaan, iets wat Janssen eerder in zijn carrière al overkwam met zijn andere knie.

De 33-jarige verdediger van FC Utrecht kwam deze week in de bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven na een luchtduel ongelukkig neer. „Ik voelde dat het niet goed zat”, aldus Janssen, die van een specialist in het ziekenhuis hoorde dat een operatie onvermijdelijk is.

„Dit betekent dat ik in elk geval lange tijd uit de running ben”, zegt de Utrechtse captain. „Een enorme domper. De komende periode ga ik keihard aan de slag om goed te herstellen. Ik ben vastbesloten om weer helemaal op mijn oude niveau terug te komen en weer wedstrijden te kunnen gaan spelen.”