Management Wormuth na Heracles-ontslag: ’Nooit signaal ontvangen’

Namens de Duitse trainer heeft zijn management Futuralis Football Group bij monde van eigenaar Roderik van Kerkhof wel gereageerd. Van Kerkhof schrijft verbaasd te zijn door de beslissing van Heracles en die zeer te betreuren.

,,Frank heeft al die jaren met passie en plezier bij Heracles Almelo gewerkt. Hij heeft elke dag alles gegeven om het maximale uit de spelersgroep te halen zonder de kwaliteit van de groep naar buiten toe op welke manier dan ook ter discussie te stellen. Verder heeft hij Heracles altijd op een correcte manier vertegenwoordigd in de pers. Ook als het niet zijn taak was en het een heel zwaar onderwerp betrof. Daarom betreuren wij het besluit van Heracles om hem op non-actief te zetten ten zeerste. Zeker omdat we nooit enig signaal hebben ontvangen dat zou kunnen leiden tot dit besluit. Het is echter de keuze van de club en die respecteert Frank.”

Van Kerkhof geeft aan, dat het de wens van Wormuth is om zich op de achtergrond te houden om zo de trainers en spelers van Heracles niet voor de voeten te lopen. ,,Hij wil lopende de nacompetitie geen reactie geven op het besluit van de club, zodat de spelers en de staf in alle rust het behoud van de Eredivisie kunnen bewerkstelligen. Dat behoud is een vurige wens van Frank en hij gelooft ook stellig dat dit doel behaald kan worden,” aldus Van Kerkhof.